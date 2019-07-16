https://static.news.ru/photo/ef54eefe-a7a9-11e9-a772-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Monika Hlavacova/CTK/Global Look Press

Совет по развитию биотехнологий был создан при правительстве России. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Новый орган займётся обсуждением проблем реализации мероприятий по развитию биотехнологий. Кроме того, его задачей станет подготовка, рассмотрение и экспертная оценка предложений в этой сфере.

Состав совета будет утверждать правительство, а возглавит его один из вице-премьеров, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что Медведев подписал постановление, предусматривающее ускоренные темпы денежных выплат пострадавшим во время паводка в Иркутской области. Согласно документу, устанавливается трёхдневный срок оформления необходимых бумаг для предоставления компенсации.