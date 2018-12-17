USD  66.6208 EUR  75.3814
GOLD1,248 $   Brent58.28 $ Bitcoin3,533.78 $
МОСКВА-12°C16:51
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. технологии

Робот Захар попробовал работать в МИДе

360tv/YouTube

технологии [ версия для печати ]

МИД России в ходе новогоднего приёма показал ролик с участием робота Захара, который примерил на себя роль сотрудника департамента печати министерства. Машина оценила свои карьерные перспективы в ведомстве, а также прокомментировала международную повестку.

В первую очередь Захар отметил, что ему больше «нравится» находиться в МИДе, чем на «фабрике троллей». После этого он «пошутил» на счёт того, что мозг президента США Дональда Трампа подключен к Twitter, за что его уважают роботы, сообщает «360».

Ранее News.ru писал, что на Всероссийском форуме профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле, который проводится по распоряжению президента Владимира Путина, представили современного отечественного робота. Он умеет танцевать и считать. Но придирчивые зрители быстро выяснили, что им оказалась ростовая кукла.


#работа #МИД #роботы
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
оружие
США предпочли российский Ил-112В украинскому Ан-140

читайте также
наука 15:02, 14 декабря 2018
Подводный робот изучит подлёдное озеро в Антарктиде
общество 13:59, 13 декабря 2018
Телеканал сравнил поддельного робота с Дедом Морозом
технологии 10:51, 11 декабря 2018
Японские подростки научили роботов делать трюк с бутылкой
Лента новостей
происшествия 16:50
Самолёт из Таиланда аварийно сел в Екатеринбурге
происшествия 16:48
Прохожие спасли девочку от насильника-убийцы
экономика 16:45
В РФ сократились долги по зарплате
общество 16:44
«Яндекс.Новости» может прекратить работу в России
общество 16:43
СК уточнил сумму взятки полковнику юстиции Рабинович
общество 16:35
Советник президента считает ошибкой конфликт с рэперами
общество 16:33
Госдума поддержала возвращение «курилок» в аэропорты
общество 16:32
РКН оправдал ФНС за утечку персональных данных
экономика 16:28
Египет изучает вопрос выхода на рынок криптовалюты
спорт 16:28
Лидера «Салавата Юлаева» могут забрать в армию
в мире 16:26
Трамп обвинил Twitter в предвзятости
в мире 16:24
Лондон: делаем всё возможное для российских моряков
в мире 16:19
Экс-глава «Правого сектора» умер в больнице
происшествия 16:19
Школьница включила новогоднюю гирлянду и попала в больницу
спорт 16:15
Экс-форвард «Спартака» и ЦСКА отправился в Корею
Другие новости
технологии 15:54
Пуск «Союза» с космодрома Куру отложен на сутки
технологии 15:19
Bloomberg: телевизор-рулон LG поступит в продажу в 2019 году
технологии 14:40
Lenovo представила первый смартфон с 12 Гб ОЗУ
технологии 13:19
Google отказалась подстраиваться под Китай
Цензурная версия поисковика Dragonfly отменяется
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top