Робот Захар попробовал работать в МИДе

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МИД России в ходе новогоднего приёма показал ролик с участием робота Захара, который примерил на себя роль сотрудника департамента печати министерства. Машина оценила свои карьерные перспективы в ведомстве, а также прокомментировала международную повестку.

В первую очередь Захар отметил, что ему больше «нравится» находиться в МИДе, чем на «фабрике троллей». После этого он «пошутил» на счёт того, что мозг президента США Дональда Трампа подключен к Twitter, за что его уважают роботы, сообщает «360».

Ранее News.ru писал, что на Всероссийском форуме профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле, который проводится по распоряжению президента Владимира Путина, представили современного отечественного робота. Он умеет танцевать и считать. Но придирчивые зрители быстро выяснили, что им оказалась ростовая кукла.