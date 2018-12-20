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Маколей Калкин снова остался «один дома»

Маколей Калкин Dave Bedrosian/imago stock&people/Global Look Press

Маколей Калкин

технологии [ версия для печати ]

Компания Google выпустила новый рекламный ролик, посвящённый приложению-ассистенту Google Assistant. В съёмках видео принял участие Маколей Калкин, который повторил знаменитые сцены из культового фильма «Один дома».

В ролике, получившем название Home Alone Again, персонаж Калкина, оставшись в одиночестве, использует голосового помощника, чтобы проверить расписание, обновить список покупок, встретить доставщика пиццы и отпугнуть грабителей от дома с помощью операции «Кевин».

Видео опубликовано 19 декабря, и оно уже успело собрать более 4,6 млн просмотров. Google также показала, как происходили съёмки рекламного ролика.

Ранее News.ru рассказал, что Google пришлось закрыть проект по разработке системы анализа данных, которую компания использовала для создания цензурной версии поисковика Dragonfly, ориентированного на Китай. Одной из основных причин стали внутренние разногласия: сотрудники были недовольны, что руководство держало это от них в секрете.


#google #МаколейКалкин
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