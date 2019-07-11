https://static.news.ru/photo/3b9aec4e-a3bf-11e9-94e7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Компания Mail.Ru объявила о запуске нового этапа международной программы по поиску уязвимостей в системах безопасности своих продуктов.

Механизмы защиты встраиваются во все новые функции браузера на самых ранних этапах разработки. Однако недостаточно просто «вшить» инструменты безопасности в сервис, нужно постоянно поддерживать их актуальность, — отметила вице-президент Mail.Ru Group Анна Артамонова.

За обнаруженные слабые места в браузере Atom «белые» хакеры получат денежное вознаграждение, максимальная сумма которого составляет $15 тысяч. На данный момент участникам удалось найти менее 10 багов, но ни один из них не угрожал персональным, платёжным и иным пользовательским данным.

В программе по поиску уязвимостей уже приняли участие как начинающие баг-хантеры, так и известные в России специалисты по кибербезопасности. Сервисы компании работают с «белыми» хакерами со всего мира уже пять лет. За время существования Bug Bounty (так называются программы поиска слабых мест в IT-компаниях) было выплачено почти $400 тысяч.

Ранее News.ru рассказал, что новая версия программы-шпиона FinSpy может собирать данные из мессенджеров, использующих шифрование. Жертвами вредоноса могут стать пользователи Telegram, WhatsApp, Signal и Threema.