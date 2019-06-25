https://static.news.ru/photo/386741ec-9719-11e9-81ac-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Mail.Ru Group ввела новый способ идентификации владельцев ящиков электронной почты компании. Пользователи cмогут использовать для входа одноразовые пароли, рассылаемые через SMS и push-уведомления.

Зачастую почта является «ключом» ко всем остальным сервисам пользователя, поэтому забота о безопасности почтового ящика критически важна. В перспективе нововведение существенно усилит безопасность почты, ведь если пароль отсутствует, то его нельзя потерять или подобрать, — пояснила вице-президент Mail.Ru Group Анна Артамонова.

Как отметили в компании, новый способ идентификации обеспечивает повышенную безопасность электронной почты: формируемый пароль невозможно подобрать или угадать, и он действует в течение ограниченного времени и только для одной авторизации.

Что касается будущих нововведений, то Mail.ru планирует полностью отказаться от авторизации с помощью паролей, а также добавить биометрию (сканирование отпечатков пальцев, определения лица и т.п.) и физические ключи, сообщает РБК.

Ранее «Билайн» и Mail.ru Group объявили о восстановлении партнёрских отношений. Компаниям удалось найти компромисс по спорным вопросам.