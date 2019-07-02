Mail.ru Group объявила о появлении нового сервиса в облаке компании. Разработка сможет определить посещённые пользователями страны по фотографиям.
Как отметили в компании, новый сервис станет первым среди российских облачных аналогов с подобным функционалом. Он проанализирует геолокационные признаки фотографий, сгруппирует их и покажет статистику путешествий — сколько государств пользователь посетил за опредёленное время в процентном соотношении.
Все фотографии в мобильном приложении будут распознаваться по геолокации и распределяться по карте мира.
Ранее News.ru рассказал, что Школа цифровой экономики Дальневосточного федерального университета (ШЦЭ ДВФУ) объявила о создании цифрового корпуса русского языка. Он будет предназначен для обучения машин, нейросетей и разработки синтетической личности на основе искусственного интеллекта (ИИ).