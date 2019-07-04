https://static.news.ru/photo/6f03c4f8-9e32-11e9-aa46-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Компания Mail.ru Group объявила о получении международного сертификата Cloud Native Computing Foundation (CNCF). Решение Kubernetes от платформы Mail.ru Cloud Solutions стало первым среди российских «облачных» провайдеров, обладающих статусом Certified Kubernetes — Hosted.

Международную сертификацию также прошли такие компании, как Google, Alibaba, Cisco, Huawei и IBM. Сервис Mail.ru также вступил в Linux Foundation и CNCF. Последние представляют собой крупнейшие некоммерческие ассоциации, которые представляют лучшее открытое программное обеспечение от лидеров IT-индустрии. Вступление в них, как отмечают в компании, позволит специалистам по всему миру получить доступ к российской технологии.

Ранее News.ru сообщил, что Mail.ru Group объявила о появлении нового сервиса в «облаке» компании. Разработка сможет определить посещённые пользователями страны по фотографиям.