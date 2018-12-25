USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,269 $   Brent50.80 $ Bitcoin3,831.13 $
МОСКВА-10°C09:09
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. технологии

Люксовые автомобили Aurus начнут собирать в Татарстане

Сергей Булкин/News.ru

технологии [ версия для печати ]

Минпромторг анонсировал серийное производство российских лимузинов проекта «Кортеж». Автомобили под маркой Aurus начнут выпускать в 2020 году на заводе «Соллерс» в Алабуге.

Поначалу производство будет штучным, в 2019 году планируется выпустить около 120 машин, примерно половина из них будет передана основному заказчику — Федеральной службе охраны. С середины 2020 года начнётся уже серийное производство, а в перспективе 7–8 лет продажи выйдут на отметку около 5 тыс. автомобилей в год, об этом заявил РИА Новости министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

В линейку автомобилей Aurus входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник, цена на них ориентировочно будет начинаться от 10 млн рублей.

Как писал News.ru, новейший российский лимузин уже опробовал Владимир Путин. Автомобиль специально привезли в Буэнос-Айрес, где в конце ноября проходил саммит G20. Президент машину похвалил


#россия #автомобиль #Aurus
самое читаемое
спорт
Слуцкая отказала Медведевой в возвращении
спорт
Бутырская рассказала об издевательствах над Загитовой

Лента новостей
экономика 09:07
На российском рынке преобладает частный бизнес
шоу-бизнес 08:49
Милонов предложил переселить «Дом-2» на Новую Землю
в мире 08:47
Католики всего мира начали отмечать Рождество
спорт 08:42
Оздоев воротит нос от предложения «Крыльев»
происшествия 08:41
Карманник вытащил телефон у москвича во время объятий
в мире 08:34
Губернатор штата в Мексике погибла в авиакатастрофе
спорт 08:25
UFC понесёт финансовые потери из-за Джонса
спорт 08:13
Шайбу Овечкина признали лучшей в НХЛ
общество 08:11
Москвичей предупредили о сильном морозе и гололедице
спорт 08:04
В ЦСКА ждут Головина обратно
Другие новости
технологии 18:56
Аналоговое вещание продлили ещё на год
технологии 17:40
Парламент Израиля распустят из-за ортодоксальных евреев
технологии 16:21
КАМАЗ отправит беспилотник на карьеры
технологии 15:22
OneWeb предложил РФ долю в проекте в обмен на частоты
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top