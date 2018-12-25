Люксовые автомобили Aurus начнут собирать в Татарстане

https://news.ru/storage/news/d87d4a5ec2acb1542cf1f969a40159bc/b8e8034c-0d22-4588-891e-dc6c43a007cc_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Минпромторг анонсировал серийное производство российских лимузинов проекта «Кортеж». Автомобили под маркой Aurus начнут выпускать в 2020 году на заводе «Соллерс» в Алабуге.

Поначалу производство будет штучным, в 2019 году планируется выпустить около 120 машин, примерно половина из них будет передана основному заказчику — Федеральной службе охраны. С середины 2020 года начнётся уже серийное производство, а в перспективе 7–8 лет продажи выйдут на отметку около 5 тыс. автомобилей в год, об этом заявил РИА Новости министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

В линейку автомобилей Aurus входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник, цена на них ориентировочно будет начинаться от 10 млн рублей.

Как писал News.ru, новейший российский лимузин уже опробовал Владимир Путин. Автомобиль специально привезли в Буэнос-Айрес, где в конце ноября проходил саммит G20. Президент машину похвалил.