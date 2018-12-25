Люксовые автомобили Aurus начнут собирать в Татарстане

Минпромторг анонсировал серийное производство российских лимузинов проекта «Кортеж». Автомобили под маркой Aurus начнут выпускать в 2020 году на заводе «Соллерс» в Алабуге.
Поначалу производство будет штучным, в 2019 году планируется выпустить около 120 машин, примерно половина из них будет передана основному заказчику — Федеральной службе охраны. С середины 2020 года начнётся уже серийное производство, а в перспективе 7–8 лет продажи выйдут на отметку около 5 тыс. автомобилей в год, об этом заявил РИА Новости министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
В линейку автомобилей Aurus входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник, цена на них ориентировочно будет начинаться от 10 млн рублей.
Как писал News.ru, новейший российский лимузин уже опробовал Владимир Путин. Автомобиль специально привезли в Буэнос-Айрес, где в конце ноября проходил саммит G20. Президент машину похвалил.