Вот и наступил новый, 2019-й, год, оставив позади 2018-й с массой анонсов и релизов в области технологий. Они вызывали интерес пользователей, нередко оказывались предсказуемыми, а иногда и вовсе оставляли поклонников в полном разочаровании. Но в большинстве своём разработчикам удавалось приятно удивить аудиторию.
News.ru решил выбрать и рассказать о пяти лучших гаджетах минувшего года.
Samsung Galaxy S9+
Дизайн Samsung Galaxy S9+ так и кричит, как он отличается от других флагманских устройств. Пока одни производители спешно оснащают смартфоны вырезами, Samsung продолжает придерживаться классического стиля и баловать меломанов сохранённым аудиоразъемом 3,5 мм для наушников.
Samsung Galaxy S9 et Galaxy S9+: La mise à jour vers Android Pie disponible https://t.co/mAsU9CoJmB— PhoneROL (@phonerol) 27 декабря 2018 г.
Главные особенности Galaxy S9+ — дисплей Infinity и основная камера (в «плюсовой» модели она двойная). Последняя получила двойную диафрагму, подстраивающуюся под условия съемки: при ярком освещении смартфон снимает с f/2,4, а в сумерках переключается на f/1,5. Таким образом, аппарат выдаёт качественные снимки при слабом освещении.
Среди минусов Galaxy S9+ нужно выделить неудачную реализацию технологии дополненной реальности в виде AR Emojis и схожий c S8+ дизайн, который отличается местоположением сканера отпечатков пальцев — Samsung переместила его под камеру.
iPhone XR
iPhone XR наряду с Galaxy S9+ можно назвать одним из лучших смартфонов уходящего года. Apple представила противоречивое устройство, которому одновременно удаётся и опережать конкурентов, и от них отставать. iPhone XR — это «бюджетный» аппарат компании с начинкой XS, но в дешёвой обёртке.
iPhone XR representó el 32% de las ventas de iPhone en noviembre https://t.co/kSwNhMFmn4 pic.twitter.com/xOPXxV5PPR— MG (Soy un aluxe, ergo: Existo?) (@mautre) 27 декабря 2018 г.
В начале декабря 2018 года компания DxOMark, занимающаяся тестированием камер и объективов, поставила «яблочному» устройству 101 балл и назвала его лучшим смартфоном с одинарной камерой (к слову, через пару недель специалисты поместили на пьедестал и Google Pixel 3 с аналогичным результатом).
Благодаря процессору A12 Bionic девайс работает настолько быстро, что периодически начинаешь забывать, что держишь в руках не полноценный флагман, а самый доступный девайс из линейки X. Единственное, что может насторожить желающих купить iPhone XR, — его цена. Здесь аналоги смартфона разделывают «яблоко» в пух и прах. Правда, в США устройство чувствует себя уверенно. Настолько, что в течение месяца с момента его выхода на iPhone XR перешли 82% владельцев предыдущих моделей iPhone и 16% теперь уже бывших пользователей Android.
Xbox Adaptive Controller
Многие любят отправляться в путешествие по виртуальным вселенным, где ты можешь стать охотником на монстров, профессиональным спортсменом или расхитителем гробниц. Но, к сожалению, не все могут себе это позволить. В 2018 году Microsoft выпустила специальный контроллер Xbox Adaptive Controller, предназначенный для людей с ограниченными возможностями.
У него есть две большие программируемые кнопки и 19 гнёзд, к которым можно подсоединить джойстики, кнопки и другие переключатели. Благодаря этому игрок получает возможность подобрать управлением таким образом, чтобы оно было подстроено под его тело и его возможности. При этом он в любой момент может изменить конфигурацию.
Xbox Adaptive Controller — это полезный для игровой индустрии гаджет, который журнал TIME назвал одним из 50 лучших изобретений 2018 года. Его нельзя назвать универсальным решением, но это важный шаг навстречу людям, которым погружение в игровые миры даётся нелегко.
Xiaomi Mi Band 3
Фитнес-трекеры продолжают завоёвывать популярность среди пользователей. По прогнозам аналитиков, носимые устройства к 2025 году займут значительную долю на рынке. Лидером по продаже фитнес-трекеров с уверенностью можно назвать Xiaomi, которая выпустила в минувшем году Xiaomi Mi Band 3.
Offer Xiaomi Mi Band 3 since 15 https://t.co/OcC8qkSPCc pic.twitter.com/JvqNlu7OJa— FromMySofa (@frommysofa) 27 декабря 2018 г.
По сравнению с предшественником новое устройство получило более яркий экран, более ёмкий аккумулятор (одного заряда может хватить на 18−20 дней), а управление осуществляется нажатиями и свайпами. Кроме того, Xiaomi Mi Band 3 получил уровень защиты от воды 5ATM, а это значит, что любители поплавать смогут занырнуть с трекером на глубину до 50 м.
«Локализация» Xiaomi Mi Band 3 осуществляется через смартфон и приложение Mi Fit, которое обновит прошивку устройства. Отображение уведомлений также стало лучше, однако некоторых пользователей может смутить процесс отображения полученных сообщений.
Oculus Go
Oculus Go представляет собой самостоятельный недорогой шлем виртуальной реальности. Младший брат Oculus Rift позволит новичкам испытать непередаваемые ощущения без каких-либо дополнительных покупок, не считая игр и приложений. На сегодняшний день гарнитура — лучший выбор для простого и экономного знакомства с VR.
Oculus Go : top 2018 des meilleurs jeux vidéo du casque VR autonome https://t.co/KWh0DgEdtd #oculusgo— Tech Corner (@TechCornerfr) 27 декабря 2018 г.
Девайс поддерживает три степени свободы (то есть отслеживает только наклоны и повороты головы). Управление осуществляется посредством беспроводного контроллера, который распознаёт движения руки, но не может ориентироваться в пространстве. Oculus Go поставляется без собственных наушников, но у гарнитуры есть разъем для наушников 3,5 мм.
Виртуальная реальность ещё не успела показать себя во всей красе, и Oculus Go помогает продвигать технологию в массы за счёт автономности и низкой цены по сравнению с премиальными VR-шлема.