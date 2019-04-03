Вот и наступил новый, 2019-й, год, оставив позади 2018-й с массой анонсов и релизов в области технологий. Они вызывали интерес пользователей, нередко оказывались предсказуемыми, а иногда и вовсе оставляли поклонников в полном разочаровании. Но в большинстве своём разработчикам удавалось приятно удивить аудиторию.

News.ru решил выбрать и рассказать о пяти лучших гаджетах минувшего года.

Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy S9 et Galaxy S9+: La mise à jour vers Android Pie disponible https://t.co/mAsU9CoJmB — PhoneROL (@phonerol) 27 декабря 2018 г.

Дизайн Samsung Galaxy S9+ так и кричит, как он отличается от других флагманских устройств. Пока одни производители спешно оснащают смартфоны вырезами, Samsung продолжает придерживаться классического стиля и баловать меломанов сохранённым аудиоразъемом 3,5 мм для наушников.

Главные особенности Galaxy S9+ — дисплей Infinity и основная камера (в «плюсовой» модели она двойная). Последняя получила двойную диафрагму, подстраивающуюся под условия съемки: при ярком освещении смартфон снимает с f/2,4, а в сумерках переключается на f/1,5. Таким образом, аппарат выдаёт качественные снимки при слабом освещении.

Среди минусов Galaxy S9+ нужно выделить неудачную реализацию технологии дополненной реальности в виде AR Emojis и схожий c S8+ дизайн, который отличается местоположением сканера отпечатков пальцев — Samsung переместила его под камеру.

iPhone XR

iPhone XR representó el 32% de las ventas de iPhone en noviembre https://t.co/kSwNhMFmn4 pic.twitter.com/xOPXxV5PPR — MG (Soy un aluxe, ergo: Existo?) (@mautre) 27 декабря 2018 г.

iPhone XR наряду с Galaxy S9+ можно назвать одним из лучших смартфонов уходящего года. Apple представила противоречивое устройство, которому одновременно удаётся и опережать конкурентов, и от них отставать. iPhone XR — это «бюджетный» аппарат компании с начинкой XS, но в дешёвой обёртке.

В начале декабря 2018 года компания DxOMark, занимающаяся тестированием камер и объективов, поставила «яблочному» устройству 101 балл и назвала его лучшим смартфоном с одинарной камерой (к слову, через пару недель специалисты поместили на пьедестал и Google Pixel 3 с аналогичным результатом).

Благодаря процессору A12 Bionic девайс работает настолько быстро, что периодически начинаешь забывать, что держишь в руках не полноценный флагман, а самый доступный девайс из линейки X. Единственное, что может насторожить желающих купить iPhone XR, — его цена. Здесь аналоги смартфона разделывают «яблоко» в пух и прах. Правда, в США устройство чувствует себя уверенно. Настолько, что в течение месяца с момента его выхода на iPhone XR перешли 82% владельцев предыдущих моделей iPhone и 16% теперь уже бывших пользователей Android.

Xbox Adaptive Controller

Многие любят отправляться в путешествие по виртуальным вселенным, где ты можешь стать охотником на монстров, профессиональным спортсменом или расхитителем гробниц. Но, к сожалению, не все могут себе это позволить. В 2018 году Microsoft выпустила специальный контроллер Xbox Adaptive Controller, предназначенный для людей с ограниченными возможностями.

У него есть две большие программируемые кнопки и 19 гнёзд, к которым можно подсоединить джойстики, кнопки и другие переключатели. Благодаря этому игрок получает возможность подобрать управлением таким образом, чтобы оно было подстроено под его тело и его возможности. При этом он в любой момент может изменить конфигурацию.

Xbox Adaptive Controller — это полезный для игровой индустрии гаджет, который журнал TIME назвал одним из 50 лучших изобретений 2018 года. Его нельзя назвать универсальным решением, но это важный шаг навстречу людям, которым погружение в игровые миры даётся нелегко.

Xiaomi Mi Band 3

Фитнес-трекеры продолжают завоёвывать популярность среди пользователей. По прогнозам аналитиков , носимые устройства к 2025 году займут значительную долю на рынке. Лидером по продаже фитнес-трекеров с уверенностью можно назвать Xiaomi, которая выпустила в минувшем году Xiaomi Mi Band 3.

По сравнению с предшественником новое устройство получило более яркий экран, более ёмкий аккумулятор (одного заряда может хватить на 18−20 дней), а управление осуществляется нажатиями и свайпами. Кроме того, Xiaomi Mi Band 3 получил уровень защиты от воды 5ATM, а это значит, что любители поплавать смогут занырнуть с трекером на глубину до 50 м.

«Локализация» Xiaomi Mi Band 3 осуществляется через смартфон и приложение Mi Fit, которое обновит прошивку устройства. Отображение уведомлений также стало лучше, однако некоторых пользователей может смутить процесс отображения полученных сообщений.

Oculus Go

Oculus Go : top 2018 des meilleurs jeux vidéo du casque VR autonome https://t.co/KWh0DgEdtd #oculusgo — Tech Corner (@TechCornerfr) 27 декабря 2018 г.

Oculus Go представляет собой самостоятельный недорогой шлем виртуальной реальности. Младший брат Oculus Rift позволит новичкам испытать непередаваемые ощущения без каких-либо дополнительных покупок, не считая игр и приложений. На сегодняшний день гарнитура — лучший выбор для простого и экономного знакомства с VR.

Девайс поддерживает три степени свободы (то есть отслеживает только наклоны и повороты головы). Управление осуществляется посредством беспроводного контроллера, который распознаёт движения руки, но не может ориентироваться в пространстве. Oculus Go поставляется без собственных наушников, но у гарнитуры есть разъем для наушников 3,5 мм.

Виртуальная реальность ещё не успела показать себя во всей красе, и Oculus Go помогает продвигать технологию в массы за счёт автономности и низкой цены по сравнению с премиальными VR-шлема.