LG работает над скручивающимся смартфоном

Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) выдала патент LG на «мобильный терминал с возможностью скручивания». Устройство имеет гибкий сенсорный экран, который можно сворачивать в трубочку.
Интерфейс девайса автоматически настраивается в соответствии с размерами дисплея. Когда пользователь использует полностью развёрнутый экран, то он может запустить одновременно три страницы/приложения.
Модуль в левой части, где также хранится стилус, оснащён сенсорным экраном, на котором отображается полезная информация. На нём также находятся кнопка включения устройства, сканер отпечатков пальцев и кнопка регулировки громкости.
Скручивающийся смартфон может получить сразу несколько камер, одна из которых поможет делать 3D-фотографии.
Ранее News.ru рассказал, что LG Electronics планирует начать продажи телевизоров, сворачивающихся в рулон, в 2019 году. Предполагаемые 65-дюймовые дисплеи устройств будут автоматически убираться в модуль при нажатии кнопки, как дверь гаража.