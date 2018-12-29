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LG работает над скручивающимся смартфоном

Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

технологии [ версия для печати ]

Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) выдала патент LG на «мобильный терминал с возможностью скручивания». Устройство имеет гибкий сенсорный экран, который можно сворачивать в трубочку.

Интерфейс девайса автоматически настраивается в соответствии с размерами дисплея. Когда пользователь использует полностью развёрнутый экран, то он может запустить одновременно три страницы/приложения. 

Модуль в левой части, где также хранится стилус, оснащён сенсорным экраном, на котором отображается полезная информация. На нём также находятся кнопка включения устройства, сканер отпечатков пальцев и кнопка регулировки громкости.

Скручивающийся смартфон может получить сразу несколько камер, одна из которых поможет делать 3D-фотографии.

Ранее News.ru рассказал, что LG Electronics планирует начать продажи телевизоров, сворачивающихся в рулон, в 2019 году. Предполагаемые 65-дюймовые дисплеи устройств будут автоматически убираться в модуль при нажатии кнопки, как дверь гаража.


#смартфоны #lg
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