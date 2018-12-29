LG работает над скручивающимся смартфоном

https://news.ru/storage/news/80f6d3960698200969405db182f576a5/a8cb73e7-a687-42c0-ad61-0eddbbf10a42_850.jpg Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) выдала патент LG на «мобильный терминал с возможностью скручивания». Устройство имеет гибкий сенсорный экран, который можно сворачивать в трубочку.

Интерфейс девайса автоматически настраивается в соответствии с размерами дисплея. Когда пользователь использует полностью развёрнутый экран, то он может запустить одновременно три страницы/приложения.

Модуль в левой части, где также хранится стилус, оснащён сенсорным экраном, на котором отображается полезная информация. На нём также находятся кнопка включения устройства, сканер отпечатков пальцев и кнопка регулировки громкости.

Скручивающийся смартфон может получить сразу несколько камер, одна из которых поможет делать 3D-фотографии.

Ранее News.ru рассказал, что LG Electronics планирует начать продажи телевизоров, сворачивающихся в рулон, в 2019 году. Предполагаемые 65-дюймовые дисплеи устройств будут автоматически убираться в модуль при нажатии кнопки, как дверь гаража.