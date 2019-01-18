USD  66.7617 EUR  76.135
GOLD1,292 $   Brent61.47 $ Bitcoin3,647.27 $
МОСКВА-6°C08:10
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. технологии

Коварный дефект обнаружен в двигателях ракеты «Ангара»

Roscosmos/Twitter.com/Global Look Press

технологии [ версия для печати ]

Редкий и опасный дефект обнаружен в двигателях сверхтяжёлой ракеты «Ангара» РД-191. Он способен стать причиной разрушения ракеты на старте, а меры противодействия этому работают не всегда.

При тяге ниже 38% в двигателях «Ангары» начинаются низкочастотные колебания, которые могут «привести к возникновению резонанса и разрушению конструкции». Об этом говорится в докладе специалистов НПО «Энергомаш», которое производит двигатели, сообщает РИА Новости.

В НПО «Энергомаш» нашли способ бороться с проблемой. В конструкцию двигателя «Ангары» внедрён специальный трехпозиционный клапан. Однако эффект от его использования может быть разным на различных экземплярах двигателя. Поэтому для специалистов задача устранения низкочастотных колебаний сохраняет свою актуальность.

Ранее News.ru сообщал, что ракета-носитель тяжёлого класса «Ангара-А5» будет запущена в космос с новым разгонным блоком и макетом космического аппарата. Она полетит в конце 2019 года, это будет второй полёт «Ангары». Её запустят с космодрома Плесецк. Созданием нового разгонного блока занимается РКК «Энергия» по заказу Минобороны.


#ракета #ракетныедвигатели #Ангара
самое читаемое
происшествия
Фекалии всплыли в Крещенской проруби в Москве
общество
Отставку чиновницы в Хакасии не связывают с критикой премий

читайте также
технологии 17:43, 25 октября 2018
Центр Хруничева назвал сроки запуска ракеты «Ангара-А5В»
технологии 07:23, 31 июля 2018
Ракету «Ангара» начали готовить ко второму запуску
Программа «Сфера» начинает свою работу в космосе
технологии 04:37, 13 июня 2018
600 спутников на орбиту доставит тяжёлая ракета «Ангара-А5»
Программа «Сфера» начинает свою работу в космосе
Лента новостей
спорт 08:03
«Ростов» объявил о подписании Ерёменко
общество 07:51
Мединский раскритиковал стройку во Владивостоке
общество 07:32
Актёр из сериала «Глухарь» ложно обвинён в изнасиловании
происшествия 07:15
Крупный пожар произошёл на автосервисе в Москве
общество 07:02
СМИ: нефтяники пожаловались Патрушеву на Росгвардию
Другие новости
технологии 17:43
Трейлер Days Gone посвятили опасному миру игры
технологии 15:42
Россия построила ракеты для запуска британских спутников
технологии 15:12
Более 700 млн адресов электронной почты утекли в Сеть
технологии 14:59
Ракеты «Союз» запустят с четырёх космодромов планеты
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top