Коварный дефект обнаружен в двигателях ракеты «Ангара»

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Редкий и опасный дефект обнаружен в двигателях сверхтяжёлой ракеты «Ангара» РД-191. Он способен стать причиной разрушения ракеты на старте, а меры противодействия этому работают не всегда.

При тяге ниже 38% в двигателях «Ангары» начинаются низкочастотные колебания, которые могут «привести к возникновению резонанса и разрушению конструкции». Об этом говорится в докладе специалистов НПО «Энергомаш», которое производит двигатели, сообщает РИА Новости.

В НПО «Энергомаш» нашли способ бороться с проблемой. В конструкцию двигателя «Ангары» внедрён специальный трехпозиционный клапан. Однако эффект от его использования может быть разным на различных экземплярах двигателя. Поэтому для специалистов задача устранения низкочастотных колебаний сохраняет свою актуальность.

Ранее News.ru сообщал, что ракета-носитель тяжёлого класса «Ангара-А5» будет запущена в космос с новым разгонным блоком и макетом космического аппарата. Она полетит в конце 2019 года, это будет второй полёт «Ангары». Её запустят с космодрома Плесецк. Созданием нового разгонного блока занимается РКК «Энергия» по заказу Минобороны.