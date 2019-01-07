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Космические войска РФ нашли на орбите 700 новых объектов

SpaceX/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

технологии [ версия для печати ]

Российские средства контроля космического пространства космических войск ВКС в 2018 году обнаружили на околоземной орбите 700 новых объектов. Кроме того, приборы проконтролировали сход с орбиты 300 объектов.

«В течение минувшего года специалисты главного центра разведки космической обстановки обнаружили и приняли на сопровождение свыше 700 космических объектов, осуществили контроль за выводом на орбиты более 400 космических аппаратов, обеспечили прогнозирование и контроль прекращения баллистического существования 300 космических объектов», — приводит РИА Новости слова представителя Минобороны.

В каталоге российской Системы контроля космического пространства числятся 13 тыс. искусственных объектов на околоземной орбите.

Ранее News.ru писал о том, что по последним данным вокруг Земли летает около 2000 т активных космических аппаратов и 7200 т мусора.

Стоит МКС, спутникам или космическим кораблям столкнуться хотя бы с одним неопознанным летающим куском космического мусора, может произойти настоящая катастрофа. А дальнейшее накопление мусора и его столкновение на орбите может вызвать цепную реакцию, в результате которой будут уничтожены все спутники, работающие на уровне МКС и выше.


#космос #Космическиесилы
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