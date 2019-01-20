Корабль для полётов к Луне Россия создаст за свой счёт

Разработка модификации космического корабля «Союз» для полётов к Луне будет вестись Россией за свой счёт. Помощи в финансировании работ со стороны НАСА не будет.
Об этом РИА Новости рассказал высокопоставленный источник в ракетно-космической отрасли. Так он прокомментировал слова главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о том, что американское космическое агентство попросило российскую сторону создать свою пилотируемую транспортную систему для полётов к спутнику Земли, чтобы НАСА могло принять лунный «Союз» резервным вариантом.
Комментариев от «Роскосмоса» и НАСА пока не последовало.
Ранее News.ru сообщал, что научно-технический совет Роскосмоса выбрал облик новой российской сверхтяжёлой ракеты для полётов к Луне. В качестве базового принят вариант, предложенный ракетно-космическим центром «Прогресс» и главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. Проект с шестью боковыми блоками и центральным на базе ракетного двигателя РД-180 будет ещё уточнён на этапе эскизного проектирования.