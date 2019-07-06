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Средства на разработку российской интернет-энциклопедии будут выделены из федерального бюджета.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подготовило законопроект об утверждении правил выделения субсидий издательству «Большая Российская энциклопедия» на создание интерактивного энциклопедического портала, сообщает РБК .

Подразумевается, что средства будут тратиться на аренду помещений, оплату труда сотрудников, разработку ПО, съёмки и подписку на платные справочные материалы.

Как писал News.ru ранее, в России появятся специальные сотрудники — киберпрокуроры, которые возьмут под контроль все государственные органы и предприятия страны. Главным инструментом данных специалистов станет государственная автоматизированная система правовой статистики (ГАС ПС).