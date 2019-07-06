Средства на разработку российской интернет-энциклопедии будут выделены из федерального бюджета.
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подготовило законопроект об утверждении правил выделения субсидий издательству «Большая Российская энциклопедия» на создание интерактивного энциклопедического портала, сообщает
Подразумевается, что средства будут тратиться на аренду помещений, оплату труда сотрудников, разработку ПО, съёмки и подписку на платные справочные материалы.
Как писал News.ru ранее, в России появятся специальные сотрудники — киберпрокуроры, которые возьмут под контроль все государственные органы и предприятия страны. Главным инструментом данных специалистов станет государственная автоматизированная система правовой статистики (ГАС ПС).