https://static.news.ru/photo/efa5849a-b3fc-11e9-a1a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kashif Masood/Xinhua/Global Look Press

Китайская компания Xiaomi выпустила новый игровой смартфон Black Shark 2 Pro. Он в настоящий момент является самым мощным в мире.

В продаже новинка должна появиться 2 августа. Её стоимость будет зависеть от объёма встроенной памяти. В случае если она составит 128 ГБ, смартфон обойдётся покупателю почти в 27,5 тысячи рублей. Более 32 тысяч рублей придётся выложить за комплектацию с 256 ГБ, сообщает GizChina .

Девайс оснащён новейшим восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 855 Plus с тактовой частотой до 2,96 ГГц и 12 ГБ оперативной памяти.

Главная камера смартфона представлена двумя модулями 48+12 Мп, а также фронтальной с разрешением 20 Мп. Отличительной чертой нового девайса от Xiaomi стала модернизированная система жидкостного охлаждения.

Ранее News.ru сообщал, что компания Xiaomi презентовала новый смартфон Mi A3. Устройство работает на «чистой» Android 9.0 Pie (программа Android One) и оснащено процессором Snapdragon 665 и тройной основной камерой. Девайс получил 6,008-дюймовый AMOLED-дисплей с каплевидным вырезом и защитой стекла Gorilla Glass 5, заднюю камеру на 48, 8 и 2 Мп, селфи-камеру на 32 Мп и батарею ёмкостью 4030 мАч.