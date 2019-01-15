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Первый в мире «компьютер-мышь» собрали в США

Скришот youtube.com/Electronic Grenade

технологии [ версия для печати ]

Умельцы с американского Youtube-канала Electronic Grenade собрали персональный компьютер, который представляет собой компьютерную мышь. Гаджет представляет собой полноценный портативный компьютер, который в перспективе сможет выполнять все функции обычного ПК.

Корпус устройства был напечатан на 3D-принтере с использованием органов управления от обычной мыши. Компьютер работает на процессоре Raspberry Pi Zero W. Он оснащён выдвижной мини-клавиатурой Rii Bluetooth и 1,5-дюймовым экраном OLED LCD. ПК укомплектован аккумулятором ёмкостью 500 мАч.

В настоящее время создатели проводят первые испытания «компьютера-мыши». Им удалось использовать стандартные приложения Windows, включая Paint и Word. Кроме того, они смогли немного поиграть в Maincraft.

Ранее аналогов ПК такого размера не было, сообщает «Профиль».

Ранее News.ru писал, что швейцарская компания Padrone Design создала новое устройство для управления компьютером. Оно представляет собой кольцо, которое работает, как обычная мышь.


#сша #компьютеры #мыши
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