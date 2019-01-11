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Китайский аппарат прислал панорамные снимки Луны

CNSA/CLEP

технологии [ версия для печати ]

Космический аппарат «Чанъэ-4», впервые совершивший посадку на обратной стороне Луны, прислал на Землю панорамные снимки поверхности спутника.

Специалисты получили снимки через спутник-ретранслятор Queqiao. Это фотографии с обзором в 360 градусов, их засняла камера, установленная на верхней части зонда «Чанъэ-4».

Информацию о получении фото распространило Китайское национальное космическое агентство (СNSA).

Новые изображения позволили исследователям завершить предварительный анализ рельефа лунной поверхности вокруг места посадки «Чанъэ-4».

Китайский космический аппарат «Чанъэ-4» впервые в истории совершил посадку на обратной стороне Луны 3 января. Модулю предстоит изучение местности и рельефа, минерального состава и мелкой структуры поверхности спутника.

Ранее News.ru писал, что «Чанъэ-4» доставил на обратную сторону Луны образцы биологических видов с целью формирования там мини-биосферы.


#китай #ФОТОГРАФИЯ #ЛУНА
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