Китайский аппарат прислал панорамные снимки Луны

Космический аппарат «Чанъэ-4», впервые совершивший посадку на обратной стороне Луны, прислал на Землю панорамные снимки поверхности спутника.
Специалисты получили снимки через спутник-ретранслятор Queqiao. Это фотографии с обзором в 360 градусов, их засняла камера, установленная на верхней части зонда «Чанъэ-4».
Информацию о получении фото распространило Китайское национальное космическое агентство (СNSA).
Новые изображения позволили исследователям завершить предварительный анализ рельефа лунной поверхности вокруг места посадки «Чанъэ-4».
Китайский космический аппарат «Чанъэ-4» впервые в истории совершил посадку на обратной стороне Луны 3 января. Модулю предстоит изучение местности и рельефа, минерального состава и мелкой структуры поверхности спутника.
Ранее News.ru писал, что «Чанъэ-4» доставил на обратную сторону Луны образцы биологических видов с целью формирования там мини-биосферы.