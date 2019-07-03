https://static.news.ru/photo/0c1126f6-9d6a-11e9-8fed-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jiwei Han/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Китайские пограничники без уведомления устанавливают следящие приложения на смартфоны некоторых туристов. Программа извлекает электронные письма, текстовые сообщения, контакты, а также информацию об устройстве.

Согласно исследованию Guardian, The New York Times и Süddeutsche Zeitung, к незаконной деятельности прибегают китайские служащие на границе с Кыргызстаном в районе Синьцзян, где «правительство Китая ограничивает права мусульманского населения».

Туристам предлагается передать свои телефоны и пароли должностным лицам. В случае с Android-устройствами после возвращения их владельцы обнаруживают новое приложение Fēng cǎi (название, как утверждают журналисты, связано с пчёлами, собирающими мёд). Что насчёт «яблочных» устройств, то пока на данный момент никаких программ-шпионов на них не появилось. Однако пограничники также изымают iPhone и относят его в специальную комнату для сканирования.

Ранее News.ru рассказал, что власти Вирджинии официально расширили закон против так называемой порномести. Поправка, вступившая в силу 1 июля, добавляет к реальным обнажённым изображениям и видео контент, в том числе созданный при помощи нейросетей.