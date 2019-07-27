https://static.news.ru/photo/61c16c58-b04a-11e9-b203-fa163e074e61_1024.jpg Луноход «Юйту-2» («Нефритовый заяц-2») Фото: Xinhua/Global Look Press

Запущенные Китаем посадочный модуль «Чанъэ-4» и луноход «Юйту-2» успешно вышли из спящего режима и приступили к восьмому месяцу работ на обратной стороне Луны. Они находились в «спячке» с 9 июля.

Находящиеся на борту «Чанъэ-4» полезные нагрузки, включая дозиметры нейтронного и радиационного излучения и низкочастотный радиоспектрограф, будут включены последовательно, а научные исследования будут проводиться в соответствии с планом работ, — говорится в сообщении Китайского национального космического управления.

Луноход «Юйту-2» («Нефритовый заяц-2») оборудован камерой для панорамных съемок, что позволяет человечеству регулярно получать уникальные снимки с обратной стороны Луны. Специалисты планируют произвести перезапуск его полезных нагрузок в ближайшее время.

Аппараты успешно прилунились 3 января 2019 года. За время своего пребывания роботы выполнили уже целый ряд задач. Так, «Чанъэ-4» успешно осуществил первый в истории человечества биологический эксперимент по выращиванию хлопчатника на Луне. Семена растения, доставленные аппаратом, дали всходы. Специалисты Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC) уже получили фотоснимки побегов, переданные «Чанъэ-4» с обратной стороны небесного тела.