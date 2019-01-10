Китайская компания выпустила наушники-переводчики

https://news.ru/storage/news/b3539a412c8f4d237132b5413ee6f5e4/cd8a3648-6148-418c-9997-c199a1d0bf8e_850.jpg Timekettle Technologies

Китайский стартап TimeKettle объявил о старте продаж беспроводных наушников для синхронного перевода. Технология позволяет свободно общаться с носителем другого языка. Желающие могут сделать заказ на официальном сайте. Стоимость наушников не превышает $199.

Китайская разработка способна воспринимать 21 язык. Со временем компания обещает добавить ещё 15 языков. Наушники могут работать без подзарядки в течение 5 часов, но только вместе со смартфоном. Производитель пообещал, что скоро гарнитура будет работать в офлайн-режиме. Перед началом разговора нужно выбрать в специальном приложении язык для перевода и включить Wi-Fi и Bluetooth. Устройство обрабатывает короткие отрезки речи и переводит их за пять секунд. Устройство одновременно могут использовать только два человека, точность перевода доходит до 95%.

Китайский стартап представил гарнитуру на выставке потребительской электроники CES 2019 в Лас-Вегасе. Беспроводные наушники WT2 Plus внешне похожи на популярные AirPods от Apple.

Как писал News.ru, китайский инсайдер Ice Universe продолжает делиться новой информацией о грядущей линейке флагманов Samsung Galaxy S10. В своём Twitter он опубликовал дату и место анонса устройств — презентация должна пройти 20 февраля в Сан-Франциско. Samsung решила показать Galaxy S10 за неделю до начала MWC 2019.