Китай бьёт рекорды по числу патентов

https://news.ru/storage/news/d26ef0988573ee88fb740d7182e22f6f/eb7c9273-755b-4689-9cf7-94b2aa1ca4fd_850.jpg Wang Jilin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Поднебесная скоро может обойти Германию по этому показателю

В 2018 году китайские изобретатели получили в США рекордное число патентов. В общей сложности представителям компаний КНР было выдано около 12,5 тыс. патентов, что более чем в 10 раз превышает показатель десятилетней давности (1223).

По сравнению с 2017 годом количество полученных китайскими изобретателями патентов выросло на 12%, в то время как все остальные страны заметно ухудшили свои показатели. Так, например, представителям Германии американские власти выдали 14,8 тыс. патентов, что более чем на 6% меньше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные Ведомства по патентам и товарным знакам США (United States Patent and Trademark Office, USPTO).

«Продолжающийся рост (показателей. — News.ru) Китая очень интересен. Страна идёт к тому, чтобы в скором времени обогнать Германию — может, и не в следующем году, но через год», — прокомментировал ситуацию старший аналитик IFI Claims Ларри Кэди.

Такая динамика патентования новых изобретений отражает активизацию разработки компаниями КНР собственных технологий, отмечает Bloomberg. Обогнав Германию, Поднебесная сможет нацелиться на третье место в списке стран, чьи изобретатели получают в Штатах наибольшее число патентов. По итогам прошлого года его удерживала за собой Южная Корея (20,2 тыс.). На втором месте в рейтинге располагается Япония (48,3 тыс.).

Неоспоримым лидером списка является США. В 2018 году американским изобретателям было выдано 143 тыс. патентов. В десятку компаний, получивших наибольшее их количество, входят IBM, Intel, Microsoft, Qualcomm, Apple, Ford, Samsung Electronics, Canon, LG Electronis и Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. При этом одной только IBM выдали 9,1 тыс. патентов, что дало ей возможность 26-й год подряд оставаться лидером среди высокотехнологичных компаний.

Китайских компаний в топ-10 пока что нет, однако сразу две компании из КНР — Huawei Technologies Co. и BOE Technology Group — за год увеличили количество полученных в США патентов более чем на 10%.

Китайские патенты бесполезны

Несмотря на высокие показатели, которые демонстрирует Китай, большая часть выдаваемых изобретателям этой страны патентов является бесполезной. К такому выводу пришли обозреватели Bloomberg ещё в сентябре 2018 года. Расследование показало, что в погоне за количественными показателями в КНР патентуют всё подряд.

В Поднебесной существует три вида патентов. Первый — документы на изобретения, которые выдаются после проведения тщательных проверок. На его долю приходится лишь 23% от общего числа выданных патентов. Второй категорией являются документы на так называемую полезную модель (53%). Третий вид — патентование дизайна различных изделий (24%).

Примером китайского патента на дизайн может служить форма бутылки, а на полезную модель — скользящий жест для снятия блокировки смартфона.

Продлением патентов на третий вид после первых пяти лет занимаются только 9% их владельцев. В случае с полезными моделями их доля выше — 39%, платить за первую категорию (изобретения) продолжают 63% обладателей документов.

В большинстве случаев полученные патенты представителей КНР являются копиями американских, отмечает глава юридической фирмы Orrick’s China Ван Сян. Такое положение вещей можно назвать издержками плановой экономики страны. Китайский бизнес принялся доказывать её технологическое превосходство после того, как председатель КНР Си Цзиньпин объявил о старте реализации программы «Сделано в Китае 2025», направленной на развитие сферы интеллектуальной собственности.