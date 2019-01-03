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Китай готовится к запуску поезда-беспилотника

Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

технологии [ версия для печати ]

Власти Китая планируют в ближайшие годы запустить высокоскоростной и полностью автоматизированный поезд. Первые его испытания прошли успешно.

Тестовые запуски высокотехнологичного состава проводились в середине 2018 года на участке железной дороги между Пекином и городом Шеньян. В общей сложности поезд прошёл свыше 186 тысяч километров, развивая при этом скорость до 350 километров в час.

Автоматизированная система позволяет поезду без участия человека начинать движение и останавливаться, открывать и закрывать двери вагонов и перемещаться между станциями в соответствии с заданным расписанием.

Предполагается, что перевозку пассажиров поезд-беспилотник начнёт в 2022 году. Введение его в эксплуатацию приурочат к открытию XXIV зимних Олимпийских игр. Состав будет курсировать между Пекином и городом  Чжанцзякоу — одним из мест проведения соревнований, сообщает издание China Daily.

Ранее News.ru писал о том, что китайский космический аппарат «Чанъэ-4» успешно совершил посадку на обратной стороне Луны и передал на Землю первые снимки, сделанные на поверхности спутника нашей планеты.


#китай #поезда #высокиетехнологии
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