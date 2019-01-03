Китай готовится к запуску поезда-беспилотника

Власти Китая планируют в ближайшие годы запустить высокоскоростной и полностью автоматизированный поезд. Первые его испытания прошли успешно.
Тестовые запуски высокотехнологичного состава проводились в середине 2018 года на участке железной дороги между Пекином и городом Шеньян. В общей сложности поезд прошёл свыше 186 тысяч километров, развивая при этом скорость до 350 километров в час.
Автоматизированная система позволяет поезду без участия человека начинать движение и останавливаться, открывать и закрывать двери вагонов и перемещаться между станциями в соответствии с заданным расписанием.
Предполагается, что перевозку пассажиров поезд-беспилотник начнёт в 2022 году. Введение его в эксплуатацию приурочат к открытию XXIV зимних Олимпийских игр. Состав будет курсировать между Пекином и городом Чжанцзякоу — одним из мест проведения соревнований, сообщает издание China Daily.
Ранее News.ru писал о том, что китайский космический аппарат «Чанъэ-4» успешно совершил посадку на обратной стороне Луны и передал на Землю первые снимки, сделанные на поверхности спутника нашей планеты.