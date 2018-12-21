Киберстрахование набирает популярность в России

https://news.ru/storage/news/6972fb137bf0b36bcadabed2ce37662d/d4e268d2-5c4b-4dd4-a05a-b405c219dc06_850.jpg Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press эксклюзивы

Более 120 тыс. киберпреступлений было зарегистрировано на конец сентября этого года, об этом свидетельствуют данные Генпрокуратуры. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. С ростом подобных инцидентов увеличивается и потребность в киберстраховании, заявил президент страховой компании AIG Роман Тихоненко.

По его словам, страховщики готовы брать на себя риски ответственности за раскрытие данных, оплачивать расходы на реагирование на киберинцидент, снятие угрозы кибершантажа и другие убытки.

Тихоненко отметил, что область киберстрахования со временем будет только расширяться.

«По мере дигитализации социально-экономических процессов становится всё очевидней подверженность организаций и физических лиц киберрискам. Растёт эта осведомленность — растёт и спрос на киберстрахование, и через несколько лет сборы по нему уже будут выражаться цифрой в несколько миллиардов рублей, а в потенциале могут составить сумму, сопоставимую со сборами по страхованию имущества юридических лиц», — сказал топ-менеджер в беседе с News.ru.

Ранее News.ru писал, что, несмотря на значительную работу операторов над кибербезопасностью, в технологии сотовой связи остаётся много уязвимостей. 90% отправленных SMS-сообщений могут перехватить хакеры.