Киберспорт уже давно перестал быть рядовым виртуальным соревнованием, интересным узкому кругу игроков. Сейчас это грандиозное развлекательное зрелище, которое собирает тысячи зрителей на специальных аренах и сотни тысяч поклонников у экранов мониторов, смартфонов и планшетов. В России к киберспорту особое отношение. В 2001 году наша страна признала его официальным видом спорта, чтобы спустя пять лет исключить его из Всероссийского реестра видов спорта. Киберспорту потребовалось почти десять лет, чтобы заслуженно вернуть прежний статус.

Цифровое развлечение развивается такими стремительными темпами, что в 2018 году оно обошло по популярности футбол и баскетбол. Аудитория киберспорта уже сопоставима с количеством болельщиков на стадионах, а потенциал онлайновых игр как соревновательной дисциплины абсолютный и определяется 100 баллами (с октября 2017 года по октябрь 2018-го), в то время футбол и баскетбол набрали 81,7 и 80,1 балла соответственно. Годовой оборот киберспорта оценивается в $805 млн, по прогнозам, через четыре года сумма увеличится до $1,58 млрд.

News.ru решил подвести итоги года в киберспорте и для этого собрал все самые интересные цифры в одной инфографике.