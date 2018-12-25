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Канал с Джеком Блэком и играми появился на YouTube

Джек Блэк PLANET PHOTOS/Global Look Press

Джек Блэк

технологии [ версия для печати ]

Американский актёр и музыкант Джек Блэк завёл собственный канал на YouTube. Он получил название Jablinski Games, и, судя по описанию, голливудская звезда будет размещать на нём контент, связанный с «играми, едой и жизнью».

В первом ролике, опубликованном 21 декабря, Блэк говорит, что его канал будет больше, чем у стримера Ninja и YouTube-блогера PewDiePie. Новые ролики будут выходить каждую пятницу, поэтому полноценный дебют актёра должен состояться 28 декабря.

Ранее Блэк успел засветиться в паре игровых проектах: в приключении Broken Age он озвучил одного из персонажей, а в экшене Brütal Legend ему досталась главная роль.

Ранее News.ru рассказал, что мастер скоростного прохождения под псевдонимом AcrohTheBeast прошёл ужастик Outlast с завязанными глазами. Энтузиаст сделал это за 10 минут и 24 секунды, что позволило ему установить новый рекорд.


#игры #YouTube #джекблэк
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