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«КамАЗ» оснастит грузовики новой электронной системой

Сергей Булкин/News.ru

технологии [ версия для печати ]

«КамАз» планирует штатно оснащать новое поколение грузовиков современной электронной системой, которая позволит удалённо контролировать загрузку машины и расход топлива.

«В январе-феврале планируется начать установку ИТИС (интеллектуальная транспортная информационная система) на автомобили КамАЗ в качестве дополнительной опции — по желанию покупателей. Установка ИТИС почти не отразится на цене автомобиля», — сказано в официальном сообщении «КамАЗа».

Данную систему «КамАЗ» разработал совместно с компанией «Квантор». Датчики ИТИС встраиваются в бортовую систему электрооборудования. Система сможет контролировать нагрузку на ось, подавая специальные сигналы водителю. Новейшие датчики уровня топлива помогут предотвратить несанкционированный слив.

Ранее News.ru сообщал, что российский пилот «КАМАЗ-мастер» Сергей Куприянов попал в аварию во время гонки внедорожников Africa Eco Race 2019. В финишном створе произошло столкновение двух баггов российского и французского пилотов. Обе машины оказались разбиты. Виновником аварии признан французский пилот Доминик Лор.


#россия #грузовик #КамАЗ #система #ИТИС
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