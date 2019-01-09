«КамАЗ» оснастит грузовики новой электронной системой

https://news.ru/storage/news/9367a4dd067f37c1e4e9a9edd726c4a3/8b7e16c0-76db-4024-a3fd-253cd983388c_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

«КамАз» планирует штатно оснащать новое поколение грузовиков современной электронной системой, которая позволит удалённо контролировать загрузку машины и расход топлива.

«В январе-феврале планируется начать установку ИТИС (интеллектуальная транспортная информационная система) на автомобили КамАЗ в качестве дополнительной опции — по желанию покупателей. Установка ИТИС почти не отразится на цене автомобиля», — сказано в официальном сообщении «КамАЗа».

Данную систему «КамАЗ» разработал совместно с компанией «Квантор». Датчики ИТИС встраиваются в бортовую систему электрооборудования. Система сможет контролировать нагрузку на ось, подавая специальные сигналы водителю. Новейшие датчики уровня топлива помогут предотвратить несанкционированный слив.

Ранее News.ru сообщал, что российский пилот «КАМАЗ-мастер» Сергей Куприянов попал в аварию во время гонки внедорожников Africa Eco Race 2019. В финишном створе произошло столкновение двух баггов российского и французского пилотов. Обе машины оказались разбиты. Виновником аварии признан французский пилот Доминик Лор.