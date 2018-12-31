Как новые: началась продажа восстановленных iPhone X

Снятый с производства iPhone X неожиданно вернулся на прилавки российских магазинов и салонов сотовой связи. В последний день уходящего года смартфон вновь появился в продаже и оказался дешевле аналогичных моделей.
Секрет в том, что это «почти новые» аппараты. Они уже были в использовании, а впоследствии их по разным причинам вернули на завод и полностью отремонтировали, заменив корпус, экран, аккумулятор и аксессуары.
Восстановленные на заводах Apple смартфоны проходят тщательное тестирование, как и новые устройства. Компания заново их сертифицирует и распространяет на них официальную гарантию на год.
Стоимость восстановленного iPhone X с объёмом внутренней памяти на 64 Гб составляет около 59 тысяч рублей, а на 256 Гб — около 69 тысяч. Это на 6−7 тысяч дешевле обычного iPhone X, сообщает телеканал «360».
Apple прекратила выпуск iPhone X после анонса моделей Xs и Xr.
Ранее News.ru сообщал, что крупнейший подрядчик Apple компания Foxconn Technology Group в 2019 году запустит сборку новых флагманских моделей iPhone в Индии. Для этого предполагается расширить завод в штате Тамилнад, на котором производят телефоны Xiaomi.