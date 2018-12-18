Кабмин собрался импортозаместить протезы

https://news.ru/storage/news/bc7db1a8aa236aff360a865311c7197c/a8bc7e4e-26c9-403f-868b-93928701c1b9_850.jpg Андрей Никеричев /АГН "Москва"

Минпромторг предложил правительству создать кластер для производства медицинских изделий для ортопедии и травматологии. Структуру планируется образовать на базе ФГУП «Центр травматологии и ортопедии» (ЦИТО) и ФГУП «Опытный завод Российского научного центра «Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика Илизарова».

Минпромторг запланировал ввести новые производственные мощности и обновить техническую базу, расширить ассортимент заводов, выйти на международные рынки и «включить производства медицинских изделий в цепочку международной кооперации», передаёт РБК.

Как считают в кабмине, реализация проекта позволит обеспечить выпуск около 190 тысяч изделий в год, в том числе 45 наименований из перечня имплантируемых изделий в рамках программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

ЦИТО и завод имени Илизарова будут реконструированы и объединены, что будет способствовать развитию потенциала отечественного инновационного производства и обеспечению потребностей населения в качественных медицинских изделиях.

Минпромторг планирует в результате реконструкции ЦИТО, которая должна быть завершена к концу 2018 года, запустить комплекс для серийного выпуска имплантов для травматологии, ортопедии, наладить производство протезов и ортезов, а также открыть амбулаторно-поликлиническое подразделение с функцией комплексной реабилитации.

На заводе имени Илизарова кабмин намерен усовершенствовать технологию производства аппаратов Илизарова.

Как писал News.ru, в августе инженеры Дальневосточного федерального университета создали специальную разработку для людей с протезами рук. Новый прибор призван помочь пациенту ощущать предмет, к которому прикасается протезом.