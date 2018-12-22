Изъян в двигателе заставил Ford отозвать миллион автомобилей

https://news.ru/storage/news/86a9f8c988a264cde0f229af5ffe87ea/7967a363-9e2f-4701-a523-7f75783a6397_850.jpg Automedia/Global Look Press

Американский автопроизводитель Ford Motor отзывает почти миллион пикапов F-150 и Super Duty в Северной Америке. Причиной такого шага стала проблема с кабелем нагревателя блока цилиндров двигателей.

Выявленный изъян может привести к возгоранию автомобиля. Три таких случая компания уже зафиксировала, сообщает телеканал CBS News.

Будут отозваны более 410 тысяч машин в США и около 464 тысяч в Канаде. Среди них окажутся пикапы F-150 2015−2019 годов и пикапы модели Super Duty 2017−2019 годов.

По данным телеканала, опасность может возникнуть, только когда автомобиль припаркован, а кабель нагревателя блока цилиндров вставлен в розетку. Этот кабель присоединяется к удлинителю, тянущемуся из гаража или дома.

Ранее News.ru сообщал, что в ноябре в России подорожали несколько моделей Ford. Увеличение цены составило от 4 до 80 тыс. рублей. Подорожание коснулось седанов и хетчбэков Fiesta, кроссоверов EcoSport и Explorer, а также минивэна Tourneo Custom.