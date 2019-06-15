https://static.news.ru/photo/0c1cf97a-8f39-11e9-a628-fa163e074e61_1024.jpg Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» Фото: ckb-rubin.ru/glavnaja

Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» испытало подводного робота «Клавесин-2Р-ПМ». Эксперимент подтвердил заложенные в разработку технологии.

Впервые предприятие упоминало о роботе в отчёте компании за 2016 год. Тогда ЦКБ сообщило, что создаёт автономный необитаемый подводный аппарат, обладающий увеличенной дальностью и глубиной погружения, передаёт РИА Новости .

Помимо выполнения обзорно-поисковых функций, «Клавесин» способен решать научно-исследовательские задачи для изучения Мирового океана.

Ранее News.ru сообщал, что на вооружение российской армии принят боевой роботизированный комплекс «Уран-9», предназначенный для ведения разведки, огневой поддержки и уничтожения бронетехники противника.