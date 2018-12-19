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Искусственный интеллект удаляет фон с фотографий за 5 секунд

Tom Jablonski/unsplash.com

технологии [ версия для печати ]

Издание The Verge рассказало о сайте Remove.bg для поклонников фотоискусства. Онлайновый сервис может за 5 секунд удалить задний фон с изображения.

По словам создателей Remove.bg, для разработки проекта они использовали искусственный интеллект и несколько дополнительных алгоритмов, благодаря которым пользователям необходимо просто загрузить нужную фотографию на сайт: сервис автоматически обрежет фон и выдаст картинку в формате png.

Разработчики подчёркивают, что в данный момент Remove.bg может работать только с фото, где есть люди (по крайней мере, один человек), но авторы хотят расширить список доступных для обработки предметов. Сейчас сервис также ограничен и разрешением полученной картинки — 500×500 пикселей. Но создатели уже работают над решением этого вопроса.

В ближайшем будущем команда выпустит простой в использовании API, который можно будет использовать в приложениях, на веб-сайтах или других цифровых продуктах.

скриншот remove.bg

Ранее News.ru рассказал, как бывший инженер NASA Марк Робер придумал способ отомстить тем, кто ворует посылки. Для этого он разработал специальную бомбу и установил её в коробку от колонки Apple HomePad.


#фотографии #искусственныеинтеллекты #алгоритмы
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