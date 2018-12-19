iPhone XS украсили цитатами Суворова и Невского

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Компания Caviar расширила российскую коллекцию дизайнов для iPhone XS новой серией Imperia. Устройства украшены гербами Российской империи и цитатами Александра Невского и Александра Суворова.

При создании первой модели ювелиры использовали контраст золотого покрытия с чёрным композитным ониксом, который украшен гравировками древних национальных узоров. В нижней части панели разместилась табличка со словами полководца «Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет». Во второй модели оникс заменили на чёрную натуральную кожу, а слова Невского — на высказывание Суворова «Мы — русские, с нами Бог».

Кроме того, Caviar представил модели iPhone XS, посвящённые городам России: дебютными стали «Москва», «Санкт-Петербург», «Казань» и «Грозный». Стоимость смартфонов начинается от 259 000 руб.

Caviar

Ранее компания Lenovo презентовала обновлённый смартфон-слайлер Lenovo Z5 Pro Snapdragon 855 Edition. Устройство получило новый чип Snapdragon 855, а его топовая версия — 12 Гб оперативной памяти, что делает его первым аппаратом на рынке с таким «железом».