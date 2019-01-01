iPhone XS Max загорелся в кармане мужчины

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Американец Джон Хиллард рассказал о планах обратиться с судебным иском к компании Apple. Его смартфон загорелся в заднем кармане брюк.

По словам мужчины, он увидел жёлто-зелёный дым и почувствовал жжение в области ноги во время обеда на работе 31 декабря, передаёт New York Post.

«Я побежал в туалет, очень быстро снял ботинки и штаны. Мой коллега потушил огонь огнетушителем после того, как услышал мои крики», — поделился он.

В корпорации из Купертино пострадавшему предложили новый телефон, компенсацию за испорченные штаны и за время без связи.

Ранее News.ru писал, что Qualcomm обвинила Apple в краже конфиденциальной информации и коммерческой тайны. Данные, связанные с микропроцессорами компании, якобы были переданы Intel, основному поставщику «яблочной» корпорации, с целью улучшения производительности чипов.