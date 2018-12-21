iPhone и Samsung стали самыми продаваемыми брендами в России

https://news.ru/storage/news/002a4c51d0aaa1d71246620302809615/77d3d016-dfdf-49bd-92c4-959184ae7cdd_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Avito представила список самых продаваемых брендов телефонов. Первые два места традиционно остались за лидерами рынка, iPhone и Samsung соответственно.

В пятёрке лучших впервые оказались продукты китайских компаний —Xiaomi (3 место) и Huawei (4 место). На пятой строчке расположились «японцы» в лице Sony. По сравнению с 2017 годом «яблочный» смартфон подорожал на 3%, а Samsung — на 6%. При этом Xiaomi, наоборот, потерял в цене — средняя стоимость снизилась за год на 9%.

В общей сложности в 2018 году российские пользователи «Авито» купили 1,81 млн телефонов, что почти на 8% больше, чем в прошлом году. Мобильный телефон стал самым популярным устройством в разделе «Бытовая электроника» — по сравнению с 2017 годом продажи мобильных телефонов на сайте выросли на 7,7%. Титул «самого дорогого телефона» остался за Vertu — средняя цена на аппарат составляет 30 318 рублей.

Ранее News.ru рассказал, что Android-смартфоны обошли iOS-устройства по популярности на «Яндекс.Маркете»: спрос на первые составил 82% от общего спроса на мобильные телефоны, на вторые — 15%. Чаще остальных смартфонов пользователи выбирали Xiaomi Redmi Note 5 (4/64 Гб), Xiaomi Redmi 5 Plus (4/64 Гб) и Samsung Galaxy S8 (4/64 Гб).