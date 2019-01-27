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iPhone 8 Plus превзошёл новый iPhone XS по качеству фото

maxpixel.net

технологии [ версия для печати ]

Новый iPhone XS, премьера которого состоялась в сентябре 2018 года, уступил, по мнению некоторых его пользователей, по качеству съемки предыдущему поколению «яблочного» смартфона: iPhone 8 Plus.

Сравнение провёл блогер amd206 и выложил результат в Reddit. Он отметил, что снимки были сделаны в одно время суток и в равных условиях. А сама съёмка проводилась на основную камеру. В итоге лучшим по качеству изображения он и ряд комментаторов признали снимки, сделанные на iPhone 8 Plus.

Другие пользователи предположили, что отличие могло быть вызвано постобработкой фото в iPhone XS, которую нельзя отключить.

Аналогичные тесты проводили в разное время и другие участники сообщества. Они сравнивали качество изображения по разным параметрам. Тестировщики утверждают, что новинка от Apple уступает предыдущей версии по эффекту размытия, который получается слишком уж агрессивным, но выигрывает, например, в более правильном выборе баланса белого — «восьмёрка» часто «путает» цвета, уходя в «синеву» и добавляя ненужную яркость. Зато снимки на смартфоне 2017 года получаются «живее» и приятнее глазу, хотя и  передают действительность с меньшей объективностью.

Ранее News.ru писал о том, что компания Apple вновь представит три новые модели iPhone осенью 2019 года. Одной из них станет преемник «бюджетного» iPhone XR. Устройство останется с LCD-дисплеем, но получит дополнительную заднюю камеру, как и второй аппарат грядущей линейки, который производитель оснастит OLED-экраном. Самым интересным «яблочным» смартфоном 2019 года станет «старшая» модель с тройной задней камерой.


#iPhone #ФОТО
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