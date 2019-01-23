IP-адреса Microsoft разблокировали в России

Роскомнадзор разблокировал IP-подсети Microsoft. К ним ограничивали доступ из-за того, что с их помощью мог работать мессенджер Telegram.
Речь идёт о более чем 130 тысячах адресов, сообщают в пресс-службе ведомства.
22 января РКН снял блокировку с IP-подсетей Amazon.
С апреля 2018 года Роскомнадзор блокирует Telegram в России из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Мессенджер для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, но Роскомнадзор начал блокировать и их IP-адреса. В связи с этим возникли проблемы в работе ряда сторонних ресурсов.
Ранее News.ru писал, что Роскомнадзор возобновил активную блокировку прокси-серверов для мессенджера Telegram. По данным сервиса отслеживания блокировок «Эшер II», с начала дня 21 января заблокированы уже около двух с половиной тысяч IP-адресов для мессенджера.