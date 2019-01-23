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IP-адреса Microsoft разблокировали в России

pixabay.com

технологии [ версия для печати ]

Роскомнадзор разблокировал IP-подсети Microsoft. К ним ограничивали доступ из-за того, что с их помощью мог работать мессенджер Telegram.

Речь идёт о более чем 130 тысячах адресов, сообщают в пресс-службе ведомства.

22 января РКН снял блокировку с IP-подсетей Amazon.

С апреля 2018 года Роскомнадзор блокирует Telegram в России из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Мессенджер для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, но Роскомнадзор начал блокировать и их IP-адреса. В связи с этим возникли проблемы в работе ряда сторонних ресурсов.

Ранее News.ru писал, что Роскомнадзор возобновил активную блокировку прокси-серверов для мессенджера Telegram. По данным сервиса отслеживания блокировок «Эшер II», с начала дня 21 января заблокированы уже около двух с половиной тысяч IP-адресов для мессенджера.


#Microsoft #роскомнадзор #telegram
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