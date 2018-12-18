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Инженер NASA изобрёл бомбу для похитителей посылок

Марк Робер Mark Rober/youube.com

Марк Робер

технологии [ версия для печати ]

Бывший инженер NASA Марк Робер придумал способ отомстить тем, кто ворует посылки. Для этого он разработал специальную бомбу и установил её в коробку от колонки Apple HomePad.

Принцип работы устройства прост: злоумышленник, решивший похитить посылку, оказывается в эпицентре взрыва, состоящего из блесток и зловонных спреев. Кроме того, Робер оснастил свой аппарат четырьмя смартфонами, которые мгновенно начинают записывать видео и сохранять его в «облако».

При этом инженер дал преступникам подсказку: отправителем его посылки был Кевин Маккалистер, а получателями — Гарри и Марв. Это персонажи известного фильма «Один дома».

На разработку ловушки у него ушло полгода, сообщает «360».

Как ранее писал News.ru, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Григорий Ивлиев заявил, что россияне к 2035 году смогут получить запасное сердце. Глава Роспатента рассказал, что он считает выдающимися изобретения специалистов Сибирского медицинского университета. Они научились создавать спинной мозг, ткань спинного мозга и ткань мышцы миокарда.


#бомба #NASA #инженер #разработка
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