Новый метод восстановления учётных записей тестирует сервис Instagram. С одной стороны, новация должна упростить процедуру для юзеров, а с другой — усложнить задачу злоумышленникам.
Пользователям при восстановлении доступа к аккаунту необходимо будет указать адрес e-mail или номер телефона, на которые отправят шестизначный код. Этот набор цифр невозможно ввести с другого устройства, пишет издание
Новый метод гарантирует пользователям возможность восстановления доступа к аккаунту, даже если злоумышленники сменили имя и контактные данные.
В публикации отмечается, что если новая система будет запущена, юзеры Instagram смогут восстановить аккаунт без обращения в службу безопасности соцсети.
Как писал News.ru, ранее поклонники Бритни Спирс обратили внимание, что из Instagram AbsolutelyBritney исчезли все положительные комментарии о звезде. Админы «потёрли» даже посты мамы поп-исполнительницы.