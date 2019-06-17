https://static.news.ru/photo/3ec52e78-90f2-11e9-a810-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Omar Marques/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Новый метод восстановления учётных записей тестирует сервис Instagram. С одной стороны, новация должна упростить процедуру для юзеров, а с другой — усложнить задачу злоумышленникам.

Пользователям при восстановлении доступа к аккаунту необходимо будет указать адрес e-mail или номер телефона, на которые отправят шестизначный код. Этот набор цифр невозможно ввести с другого устройства, пишет издание Engadget .

Новый метод гарантирует пользователям возможность восстановления доступа к аккаунту, даже если злоумышленники сменили имя и контактные данные.

В публикации отмечается, что если новая система будет запущена, юзеры Instagram смогут восстановить аккаунт без обращения в службу безопасности соцсети.

Как писал News.ru, ранее поклонники Бритни Спирс обратили внимание, что из Instagram AbsolutelyBritney исчезли все положительные комментарии о звезде. Админы «потёрли» даже посты мамы поп-исполнительницы.