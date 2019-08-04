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Пользователи сообщают о сбоях в работе социальной сети Instagram.

Большинство проблем наблюдается с обновлением новостной ленты, созданием новых постов и просмотром историй, следует из данных Downdetector .

Наибольшее число жалоб приходит из Соединённых Штатов, Великобритании, Испании, Франции, Польши, России, Гонконга и Сингапура.

Как писал News.ru, ранее в этот же день пользователи соцсети Instagram из ряда стран пожаловались на сбои в работе сервиса. С проблемами столкнулись в США, Великобритании, Франции, Нидерландах, Германии и Сербии.