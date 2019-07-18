https://static.news.ru/photo/4087c9b8-a97b-11e9-a144-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

Социальная сеть Instagram снова испытывает проблемы с работой в нескольких странах.

Пользователи из России, Малайзии, Индии, США, Великобритании, Германии и Франции пожаловались на отключения, свидетельствуют данные Downdetector .

Большинство людей сообщают о невозможности обновить ленту новостей. Кроме того, некоторые говорят о проблемах с историями и входом в аккаунт.

Ранее News.ru сообщал, что неполадки в работе соцсети наблюдались 16 июля в некоторых странах мира. Сбой возник в 09:57 по времени Восточного побережья США (16:57 мск) и затрагивал США, Бразилию и Великобританию.