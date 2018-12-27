USD  68.8865 EUR  78.5237
GOLD1,275 $   Brent53.46 $ Bitcoin3,791.77 $
МОСКВА-9°C20:07
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. технологии

Instagram добавил возможности для прокрутки ленты

Valentin Wolf/imagebroker.com/Global Look Press

технологии [ версия для печати ]

Социальная сеть Instagram добавила новую функцию просмотра ленты. Теперь можно перелистывать фотографии кликом справа налево. Предполагается, что новый формат придет на смену традиционному скроллингу ленты сверху вниз.

«Представляем новый способ просмотра публикаций. Пролистывайте публикации касанием — точно так же, как истории», — говорится в сообщении Instagram.

Однако сразу после запуска произошёл сбой, но его быстро устранили.

Неполадки заметили пользователи. Кроме того, они жалуются на новую систему просмотра изображений из-за того, что исчезла возможность сразу перескочить через несколько фотографий в конец, как это можно было сделать ранее.

News.ru писал, что Facebook возглавила список техногигантов с наименьшим доверием пользователей. 


#обновления #пользователи #соцсети
самое читаемое
в мире
Путин и Лукашенко подвели итоги 2018 года
Москва и Минск отказались от союзничества
спорт
Кабаева дала совет Медведевой


читайте также
общество 11:41, 20 декабря 2018
Главреду The Insider запретили увидеть Путина
общество 22:59, 14 декабря 2018
Instagram разблокировал аккаунт врио главы Приморья
спорт 12:29, 18 июля 2017
Лопырева разместила в своем «Инстаграм» фрагмент с цитатой Шурика из «Кавказской пленницы»
«Свадьбы не будет!»
Лента новостей
в мире 20:03
Контактная группа утвердила перемирие в Донбассе
в мире 19:59
ФРГ хочет привлечь в бундесвер граждан из других стран ЕС
в мире 19:45
Украина получила в кредит €350 млн
новый год 19:34
Компания Пригожина лишилась контракта в Кремле
оружие 19:33
Испытания «Авангарда» подтвердили скорость в 27 Махов
Другие новости
технологии 15:29
Новые iPhone X будут собирать в Индии
технологии 14:28
В РФ выдан первый электронный сертификат на автомобиль
технологии 13:59
Шестиногий робот может складываться в рюкзак
технологии 11:40
Росатом создал новое ядерное топливо
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top