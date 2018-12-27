Instagram добавил возможности для прокрутки ленты

https://news.ru/storage/news/af0369fc99d0522e94bdbf26e21e3869/8bb2a198-7eab-4050-adda-0a25e92dd39e_850.jpg Valentin Wolf/imagebroker.com/Global Look Press

Социальная сеть Instagram добавила новую функцию просмотра ленты. Теперь можно перелистывать фотографии кликом справа налево. Предполагается, что новый формат придет на смену традиционному скроллингу ленты сверху вниз.

«Представляем новый способ просмотра публикаций. Пролистывайте публикации касанием — точно так же, как истории», — говорится в сообщении Instagram.

Однако сразу после запуска произошёл сбой, но его быстро устранили.

Неполадки заметили пользователи. Кроме того, они жалуются на новую систему просмотра изображений из-за того, что исчезла возможность сразу перескочить через несколько фотографий в конец, как это можно было сделать ранее.

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