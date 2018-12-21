Индустриальный парк ядерной медицины появится в Москве

https://news.ru/storage/news/402c560f554844563e5fe9da7153a08d/336f2be5-54f5-4174-9fa0-69b2cb45a945_850.jpg MARCIN BIELECKI/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Москва может выйти на новый уровень оказания медицинских услуг, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на Варшавском шоссе планируется создать первый индустриальный парк, в котором начнётся производство инновационного оборудования в сфере ядерной медицины.

Речь идёт о разделе клинической медицины, в котором для диагностики и лечения заболеваний предлагается использовать радиоактивные препараты. Наиболее часто она применяется для исследования и лечения кардиологических, онкологических и неврологических заболеваний.

В Москве появится первый индустриальный парк. На Варшавском шоссе, 46 развернется инновационное производство в сфере ядерной медицины. Столица сможет выйти на новый уровень оказания медицинской помощи и лечения горожан. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 21 декабря 2018 г.

Ранее News.ru писал, что на сайте Минздрава опубликовали Памятку для граждан о гарантиях бесплатного оказания медицинской помощи. Представители ведомства напомнили россиянам, какие услуги им положены безвозмездно, и прописали предельные сроки оказания медицинской помощи. Эти гарантии обозначены в статье 41 Конституции Российской Федерации.