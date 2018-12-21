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Индустриальный парк ядерной медицины появится в Москве

MARCIN BIELECKI/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

технологии [ версия для печати ]

Москва может выйти на новый уровень оказания медицинских услуг, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на Варшавском шоссе планируется создать первый индустриальный парк, в котором начнётся производство инновационного оборудования в сфере ядерной медицины. 

Речь идёт о разделе клинической медицины, в котором для диагностики и лечения заболеваний предлагается использовать радиоактивные препараты. Наиболее часто она применяется для исследования и лечения кардиологических, онкологических и неврологических заболеваний. 

Ранее News.ru писал, что на сайте Минздрава опубликовали Памятку для граждан о гарантиях бесплатного оказания медицинской помощи. Представители ведомства напомнили россиянам, какие услуги им положены безвозмездно, и прописали предельные сроки оказания медицинской помощи. Эти гарантии обозначены в статье 41 Конституции Российской Федерации.


#москва #медицина #инновации #парки
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