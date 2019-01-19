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Индия запустит в космос человекоподобного робота

Prash Way/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

технологии [ версия для печати ]

Индийская организация космических исследований в рамках подготовки к запуску пилотируемых космических полётов «Гаганйаан» отправит на околоземную орбиту робота-гуманоида. Автомат поможет оценить реакцию человеческого организма на среду, созданную системой жизнеобеспечения космического аппарата.

Председатель индийской организации космических исследований Кайласавадиву Сиван заявил, что робот практически готов к использованию. По его словам, машина сможет осуществлять все операции, которые необходимы человеку для управления полётом. Для Индии крайне важно продемонстрировать, что в их космических аппаратах каждая возможность использована максимально эффективно.

На сегодняшний день организация космических исследований изучает функционирование медицинского оборудования в космосе, экспериментирует в области утилизации биомедицинских отходов и мониторинга уровня токсичных газов, сообщает REGNUM.

Ранее News.ru писал, что индийская организация космических исследований намерена запустить в 2020 году космическую станцию Aditya-L1 по изучению Солнца. Главная цель экспедиции — изучение солнечной короны, хромосферы и солнечного излучения в различных спектрах.


#космос #индия #роботы
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