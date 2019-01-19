Индия запустит в космос человекоподобного робота

https://news.ru/storage/news/cffd9b031e31fdccc5d43d79111cd101/3ea1ff5d-abd7-41be-b71c-38d6aa9beca7_850.jpg Prash Way/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Индийская организация космических исследований в рамках подготовки к запуску пилотируемых космических полётов «Гаганйаан» отправит на околоземную орбиту робота-гуманоида. Автомат поможет оценить реакцию человеческого организма на среду, созданную системой жизнеобеспечения космического аппарата.

Председатель индийской организации космических исследований Кайласавадиву Сиван заявил, что робот практически готов к использованию. По его словам, машина сможет осуществлять все операции, которые необходимы человеку для управления полётом. Для Индии крайне важно продемонстрировать, что в их космических аппаратах каждая возможность использована максимально эффективно.

На сегодняшний день организация космических исследований изучает функционирование медицинского оборудования в космосе, экспериментирует в области утилизации биомедицинских отходов и мониторинга уровня токсичных газов, сообщает REGNUM.

Ранее News.ru писал, что индийская организация космических исследований намерена запустить в 2020 году космическую станцию Aditya-L1 по изучению Солнца. Главная цель экспедиции — изучение солнечной короны, хромосферы и солнечного излучения в различных спектрах.