Игрок прошёл Outlast вслепую и установил рекорд

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Мастер скоростного прохождения под псевдонимом AcrohTheBeast прошёл ужастик Outlast с завязанными глазами. Энтузиаст сделал это за 10 минут и 24 секунды, что позволило ему установить новый рекорд.

Настолько короткий забег объясняется использованием багов — игрок пролез через текстуры и смог оказаться сразу на финальном уровне. Предыдущим и единственным чемпионом был SFCPudding: он не прибегал к уловкам и завершил «слепое» прохождение за 1 час и 16 минут.

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