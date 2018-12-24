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Игрок прошёл Outlast вслепую и установил рекорд

Red Barrels

технологии [ версия для печати ]

Мастер скоростного прохождения под псевдонимом AcrohTheBeast прошёл ужастик Outlast с завязанными глазами. Энтузиаст сделал это за 10 минут и 24 секунды, что позволило ему установить новый рекорд.

Настолько короткий забег объясняется использованием багов — игрок пролез через текстуры и смог оказаться сразу на финальном уровне. Предыдущим и единственным чемпионом был SFCPudding: он не прибегал к уловкам и завершил «слепое» прохождение за 1 час и 16 минут. 

Ранее News.ru рассказал, чем порадуют зимние распродажи в таких игровых сервисах, как Steam, PS Store и Xbox Live.


#игры #рекорды #outlast
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