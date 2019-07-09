https://static.news.ru/photo/635dc7ec-a261-11e9-8133-fa163e074e61_1024.jpg Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Корпорация International Business Machines Corp. (IBM) завершила покупку Red Hat. Сделка обошлась в $34 миллиарда.

IBM приобрела все выпущенные и находящиеся в обороте обыкновенные акции Red Hat по $190 за акцию, — говорится в пресс-релизе американской корпорации.

На протяжении 25 лет Red Hat известна поддержкой Red Hat Linux, а также других технологий, используемых в центрах обработки данных. По последним данным, капитализация компании составляла $20,5 млрд.

IBM занимается производством и поставкой аппаратного и программного обеспечения.

Как ранее писал News.ru, компания Mail.ru Group объявила о получении международного сертификата Cloud Native Computing Foundation (CNCF). Эту сертификацию также прошли такие компании, как Google, Alibaba, Cisco, Huawei и IBM.