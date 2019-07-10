https://static.news.ru/photo/25fc4f56-a2fa-11e9-ad6c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Paco Freire/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Huawei в течение нескольких месяцев ведёт переговоры с несколькими российскими компаниями о покупке бизнеса, создании совместных предприятий и использовании их технологий.

Китайский производитель обращался к «Базальт СПО», а также МЦСТ, разработчику отечественных процессоров «Эльбрус». Последним продуктом и заинтересовалась в Huawei. Они хотят использовать его в своём оборудовании. Стороны пока находятся на ранней стадии переговоров.

Другой российской компанией, с которой встречалась Huawei, стала «Норси-транс». Она занимается производством систем оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) и оборудования для обеспечения информационной безопасности, а также выпускает отечественные серверы на базе процессоров «Эльбрус» под брендом «Яхонт». Генеральный директор предприятия Сергей Овчинников подтвердил РБК заинтересованность Huawei.

Приезжала делегация Huawei из Гонконга, предлагали $100 млн за «Норси-транс» полностью. На мой взгляд, они просто хотят, чтобы мы не делали русские серверы, а использовали серверы Huawei. Нам это неинтересно, — рассказал Овчинников.

Ранее News.ru сообщил, что Huawei объявила о проведении конференции для разработчиков Huawei Developer Conference 2019. В рамках мероприятия производитель может представить собственную мобильную операционную систему HongMeng OS или Oak OS, которая должна стать возможной заменой Android.