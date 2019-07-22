https://static.news.ru/photo/1fa1ef76-ac87-11e9-9b69-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Pyeongyang Press Corps/Global Look Press

Huawei тайно помогала Северной Корее построить и поддерживать в стране коммерческую беспроводную сеть. Компания работала над рядом проектов как минимум восемь лет в партнёрстве с государственной китайской фирмой Panda International Information Technology.

В своём заявлении The Washington Post представитель Huawei опроверг бизнес-деятельность в северокорейском регионе. Panda Group отказалась комментировать информацию журналистам.

Министерство торговли США отреагировало на запрос издания и изучило возможные связи между Huawei и КНДР с 2016 года, но публично не связало их. Обе китайских компании покинули свои офисы в Пхеньяне в первой половине 2016 года.

Ранее News.ru сообщил, что США разрешит своим компаниям восстановить сотрудничество с Huawei в течение месяца. Среди компаний, готовящихся к налаживанию рабочего процесса, помимо прочих оказались два производителя чипов, которые попросили остаться анонимными.



