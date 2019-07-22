Huawei тайно помогала Северной Корее построить и поддерживать в стране коммерческую беспроводную сеть. Компания работала над рядом проектов как минимум восемь лет в партнёрстве с государственной китайской фирмой Panda International Information Technology.
В своём заявлении The Washington Post представитель Huawei опроверг бизнес-деятельность в северокорейском регионе. Panda Group отказалась комментировать информацию журналистам.
Министерство торговли США
Ранее News.ru сообщил, что США разрешит своим компаниям восстановить сотрудничество с Huawei в течение месяца. Среди компаний, готовящихся к налаживанию рабочего процесса, помимо прочих оказались два производителя чипов, которые попросили остаться анонимными.