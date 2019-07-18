Член совета директоров Huawei Technologies Чэнь Лифан сообщил, что компания продолжит использовать операционную систему Android в производимых ей смартфонах.
Лифан пояснил, что разработанная китайской компанией ОС Hongmeng не предназначена для установки на смартфоны и была создана для промышленного использования задолго до начала поиска замены ОС Android, передаёт «
Как писал News.ru ранее, США разрешит своим компаниям восстановить сотрудничество с Huawei в течение месяца. Подача заявок на получение лицензии для возобновления торговли может начаться через две–четыре недели.