https://static.news.ru/photo/abf250f4-a9dc-11e9-8945-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Joan Cros/ZUMAPRESS.com

Член совета директоров Huawei Technologies Чэнь Лифан сообщил, что компания продолжит использовать операционную систему Android в производимых ей смартфонах.

Лифан пояснил, что разработанная китайской компанией ОС Hongmeng не предназначена для установки на смартфоны и была создана для промышленного использования задолго до начала поиска замены ОС Android, передаёт « Синьхуа ».

Как писал News.ru ранее, США разрешит своим компаниям восстановить сотрудничество с Huawei в течение месяца. Подача заявок на получение лицензии для возобновления торговли может начаться через две–четыре недели.