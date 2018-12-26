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Huawei представила смартфон Honor V20 с камерой на 48 Мп

Huawei Honor V20 twitter.com/huaweimobile

Huawei Honor V20

технологии [ версия для печати ]

Компания Huawei провела полноценную презентацию нового смартфона Honor V20. Устройство получило 48-мегапиксельную камеру с сенсором Sony IMX586 и дыру вместо выреза для селфи-камеры размером 4,5-мм.

Смартфон оснащён 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, фронтальной камерой на 25 Мп и батареей ёмкостью 4000 мАч. Аппаратной основой Honor V20 стал процессор Kirin 980, 6 или 8 Гб оперативной и 128 или 256 Гб встроенной флеш-памяти.

Девайс также получил сканер отпечатков пальцев на задней панели, поддержку быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт, а также новую технологию компании на базе искусственного интеллекта под названием Link Turbo. Она позволяет на максимальной скорости одновременно загружать данные по Wi-Fi и 4G (сотовые сети четвёртого поколения).

Honor V20 будет доступен в трёх цветах: чёрном, синем и красном. Цена базовой версии смартфона (6/128 Гб) составит $435. Китайским пользователям устройство станет доступно 28 декабря, а международный запуск состоится 22 января 2019 года на мероприятии в Париже.

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#honor #huawei #honorv20
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