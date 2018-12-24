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Российские хакеры стали больше воровать

Кадр из фильма «V — значит Вендетта» «Каро-Премьер» эксклюзивы

Кадр из фильма «V — значит Вендетта»

технологии [ версия для печати ]

Министерство внутренних дел (МВД) России с января по ноябрь 2018 года зарегистрировало на 90% больше киберпреступлений, чем за аналогичный период 2017 года. Хакеры совершили 156 тысяч 307 преступлений.

В общей сложности ущерб от преступлений в IT-сфере за восемь месяцев вырос на 44% и составил 400 млрд рублей, следует из данных МВД.

Как ранее писал News.ru, с января по ноябрь 2018 года, согласно данным Министерства внутренних дел, с которыми ознакомился News.ru, в России зарегистрировано 156 тысяч 307 преступлений, совершённых с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий. Это на 90% больше, чем за аналогичный период 2017 года (82 тысячи 440 преступлений). News.ru выяснял, как обезопасить себя в Сети.


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